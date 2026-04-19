Эксперт из США рассказала о невероятной устойчивости российской армии

Der Spiegel
Армия России
Российские войска в ходе конфликта на Украине многому научились, они закалены в боях и способны выполнять задачи, которые вряд ли кому-то еще по силам, заявила американский военный эксперт, научный сотрудник американской RAND Corporation Дара Массикот.

«Спустя четыре года после начала конфликта я бы описала российские вооруженные силы как адаптивные и закаленные в бою <…>. На Западе "устойчивость" понимают иначе, чем в России. В российском смысле устойчивость — это выполнение боевой задачи при любых обстоятельствах. Неважно, насколько плохи общие условия и насколько сложна обстановка: удерживаешь позицию и выполняешь задачу», — сказала Массикот в интервью Der Spiegel.

Она отметила, что «россияне способны переносить катастрофические трудности и потери — и продолжать сражаться».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему НАТО проиграет войну России

«Между тем, что мы видим сейчас, и российской армией образца 2022 года есть существенные отличия. Иная структура, другие тактики ведения боя и новые технологии. Плюс к этому старые технологии применяются по-новому. Полностью изменилась и структура комплектации личного состава», — добавила эксперт.

По ее словам, российские вооруженные силы находятся в переходной фазе. «Они по-прежнему глубоко вовлечены в боевые действия на Украине, но одновременно они уже думают о том, что потребуется в следующем десятилетии», — полагает она.

Еще по теме
Эксперт объяснил, почему США оказались бессильны перед Ираном
The Spectator констатировал распад НАТО
Российские и украинские войска прекратят огонь
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут