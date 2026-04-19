Эксперт из США рассказала о невероятной устойчивости российской армии

Российские войска в ходе конфликта на Украине многому научились, они закалены в боях и способны выполнять задачи, которые вряд ли кому-то еще по силам, заявила американский военный эксперт, научный сотрудник американской RAND Corporation Дара Массикот.

«Спустя четыре года после начала конфликта я бы описала российские вооруженные силы как адаптивные и закаленные в бою <…>. На Западе "устойчивость" понимают иначе, чем в России. В российском смысле устойчивость — это выполнение боевой задачи при любых обстоятельствах. Неважно, насколько плохи общие условия и насколько сложна обстановка: удерживаешь позицию и выполняешь задачу», — сказала Массикот в интервью Der Spiegel.

Она отметила, что «россияне способны переносить катастрофические трудности и потери — и продолжать сражаться».

«Между тем, что мы видим сейчас, и российской армией образца 2022 года есть существенные отличия. Иная структура, другие тактики ведения боя и новые технологии. Плюс к этому старые технологии применяются по-новому. Полностью изменилась и структура комплектации личного состава», — добавила эксперт.



По ее словам, российские вооруженные силы находятся в переходной фазе. «Они по-прежнему глубоко вовлечены в боевые действия на Украине, но одновременно они уже думают о том, что потребуется в следующем десятилетии», — полагает она.