Вэнс подтвердил прекращение финансирования Киева со стороны США

РИА Новости
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Соединенные Штаты решили прекратить финансирование украинского конфликта и выдерживают этот курс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я говорил, что нам следует прекратить финансирование войны на Украине. И я по-прежнему так считаю», — приводит РИА Новости заявление Вэнса.

По его словам, одним из успехов администрации президента Дональда Трампа стало решение о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины со стороны Соединенных Штатов. Вэнс подчеркнул, что больше всего он гордится именно этим достижением.

В феврале Трамп сообщил, что Вашингтон больше не передает Киеву вооружения за счет американских средств, а продает странам НАТО, которые затем отправляют их Украине.

Позднее он заявил, что и вовсе не стал бы оказывать помощь режиму Владимира Зеленского, если бы был президентом вместо бывшего американского лидера Джо Байдена.

