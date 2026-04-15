Вэнс подтвердил прекращение финансирования Киева со стороны США

Соединенные Штаты решили прекратить финансирование украинского конфликта и выдерживают этот курс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я говорил, что нам следует прекратить финансирование войны на Украине. И я по-прежнему так считаю», — приводит РИА Новости заявление Вэнса.

По его словам, одним из успехов администрации президента Дональда Трампа стало решение о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины со стороны Соединенных Штатов. Вэнс подчеркнул, что больше всего он гордится именно этим достижением.

В феврале Трамп сообщил, что Вашингтон больше не передает Киеву вооружения за счет американских средств, а продает странам НАТО, которые затем отправляют их Украине.



Позднее он заявил, что и вовсе не стал бы оказывать помощь режиму Владимира Зеленского, если бы был президентом вместо бывшего американского лидера Джо Байдена.