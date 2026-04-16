Вышел второй сезон драмеди «Грызня»

Второй сезон сериала «Грызня» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в четверг, 16 апреля. Первый сезон драмеди получил «Эмми» и «Золотой глобус».

По сюжету второго сезона молодая пара Эшли и Остин работают в роскошном загородном клубе и становятся свидетелями ссоры между боссом и его супругой. Неприятный инцидент приводит к противостоянию пар двух разных поколений — зумеров и миллениалов.

В главных ролях Кейли Спейни, Чарльз Мелтон, Оскар Айзек и Кэри Маллиган. Шоураннер — по-прежнему Ли Сон-джин.

Как обычно, Netflix выложит одновременно все серии. Во второй «Грызне» их восемь.

Первая «Грызня» (Beef) вышла в 2023 году. Изначально проект задумывался как мини-сериал, однако после успеха у зрителей и критиков был продлен на второй сезон в качестве телесериала-антологии.

Первый сезон рассказывал об успешной предпринимательнице и разнорабочем, чей дорожный конфликт привел к разрушающей вражде. Главные роли сыграли Стивен Ён и Эли Вонг. «Грызня» получила «Эмми», «Золотой глобус» и премию «Выбор критиков» как лучший мини-сериал.