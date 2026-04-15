Подсчитана стоимость «шашлычного набора»

Россиянам в 2026 году придется заплатить в среднем 4 986 рублей за «шашлычный набор», включающий в себя мясо, мангал, шампуры, розжиг и древесный уголь, следует из расчетов аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Эксперты изучили данные о тратах жителей России на «шашлычный набор» за период с 1 по 12 апреля текущего и прошлого годов. Отмечается, что в этом году шашлычный сезон начался позже, чем обычно.

В результате на фоне погодного фактора и Страстной недели перед Пасхой по России наблюдалось снижение продаж товаров из шашлычного набора в сопоставимом год к году периоде.

Уже готовое для жарки шашлыка мясо в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 668 рублей. Средний чек за комплект шампуров составит 513 рублей, за мангал — 3 067 рублей, за розжиг — 412 рублей, а за древесный уголь — 325 рублей.