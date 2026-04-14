Вдовы участников СВО получат бесплатное высшее образование

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который предоставляет не вступившим в новый брак вдовам и вдовцам участников СВО право на бесплатное получение высшего образования, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, право на получение бесплатного высшего образования без проведения вступительных испытаний получат «вдовы и вдовцы участников СВО», включая сотрудников ФСИН и МВД, а также бойцов вооруженных формирований ДНР и ЛНР.

По мнению авторов закона, жены погибших военных находятся в социально уязвимом положении, так как потеря кормильца вынуждает их устраиваться на работу, поэтому следует обеспечить им возможность получить достойное образование.

При этом в законе отмечается, что для того, чтобы воспользоваться льготой на поступление, они не должны вступать в новый брак после смерти супруга.