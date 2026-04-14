Раскрыта крупнейшая площадка для уклонения от уплаты НДС

Власти раскрыли крупнейшую в России площадку, которая предоставляла услуги для уклонения от уплаты НДС, в ее сеть входили более 4,8 тысячи юридических лиц.

За несколько лет клиентами площадки стали более 37 тысяч компаний, которые получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам и налоговой службе.

Операцию по раскрытию площадки провели ФСБ, СКР, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры. Возбуждено уголовное дело. По итогам расследования правоохранительные органы должны установить всех клиентов площадки и сумму ущерба бюджету страны.

По версии следствия, площадка действовала в 2023–2025 годах в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Пермском крае, Белгородской области и других регионах. Некоторые из организаторов схемы ранее были судимы по обвинению в незаконной банковской деятельности.

Среди клиентов площадки были предприятия реального сектора экономики, в том числе из сфер строительства, мерчандайзинга, клининга, а также торговли топливом и текстильными изделиями, пояснил источник.