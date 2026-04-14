Противников прививок пересчитают в России

Минздрав опубликовал проект постановления о создании регистра вакцинированных. Система должна заработать с 1 сентября 2028 года и станет частью Единой государственной информационной системы здравоохранения.

Новый регистр будет хранить данные о россиянах, вакцинированных по национальному календарю и эпидемическим показаниям, о гражданах с поствакцинальными осложнениями, с медицинскими отводами от вакцинации, наконец, об отказавшихся прививаться.

Данные об отказавшихся от профилактических прививок предполагается использовать «для разработки планов информационно-разъяснительной работы», уточнило ведомство в комментарии изданию «Коммерсантъ».

Отмечается, что включение таких сведений в регистр не повлечет для этих граждан никаких негативных последствий. Врачи уже поддержали более тщательный контроль за вакцинацией граждан. Кроме этого, для ряда профессий наличие прививок является обязательным.

В частности, речь идет о сотрудниках, занятых на работах с высоким эпидемиологическим риском. При отсутствии обязательных прививок им могут отказать в заключении трудового договора или отстранить от работы.

По действующему законодательству вакцинация требует получения информированного добровольного согласия пациента, при этом за отказ от прививки ответственность не предусмотрена.

Оператором системы выступит Минздрав. Полный доступ к регистру получат региональные органы здравоохранения и медицинские организации. При этом Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минцифры смогут использовать эти данные в обезличенном виде.