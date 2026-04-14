Российские сервисы стали недоступны пользователям VPN

Крупнейшие онлайн-платформы в России стали недоступны для пользователей, у которых запущен VPN.

Речь идет о сайтах государственных органов, банковских приложениях, сервисов VK и «Яндекса», пишут «Известия». При этом ограничения работают неравномерно — они могут зависеть от используемых россиянами служб VPN и даже операционных систем.

Например, отечественный ресурс может работать на iPhone с включенным VPN, но не открываться на устройствах под Android. В ряде случаев пользователи видят сообщение об отсутствии интернета, хотя соединение есть.

Изменения могут быть связаны с рекомендациями Минцифры, которые были даны операторам и интернет-компаниям в конце марта. Речь идет о возможном ограничении доступа к российским ресурсам при использовании средств обхода блокировок.

Сбербанк ранее предупредил пользователей, что проблемы со входом в «Сбербанк Онлайн» могут быть связаны с использованием VPN и зарубежного IP-адреса. Wildberries признала возможные временные трудности с интернет-соединением у отдельных пользователей.

При этом эксперты отмечают, что определить использование VPN можно лишь по косвенным признакам, все методы на сегодня не дает стопроцентной точности, из-за чего возможны ошибки и ложные срабатывания.