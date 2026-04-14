Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России

Источник:
«Интерфакс»
Кремль
Фото: Никонико962 / CC BY-SA 4.0

Работа интернета в стране будет полностью нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно и работа будет полностью восстановлена и нормализована», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Отвечая на уточняющий вопрос, «не является ли это путем в прошлое», представитель Кремля ответил отрицательно. «Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер», — сказал он.

Песков также напомнил о необходимости соблюдения интернет-компаниями законов РФ. «В случае, если этого не делается, принимаются также меры. Это тоже совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах», — отметил он.

Еще по теме
Госдума намерена расширить основания для выдворения мигрантов
Путин проведет переговоры с президентом Индонезии 
Путин поздравил россиян с Пасхой
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
29
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 
20
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
20
Оппозиция победила на выборах в Венгрии