Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России

Работа интернета в стране будет полностью нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно и работа будет полностью восстановлена и нормализована», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Отвечая на уточняющий вопрос, «не является ли это путем в прошлое», представитель Кремля ответил отрицательно. «Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер», — сказал он.



Песков также напомнил о необходимости соблюдения интернет-компаниями законов РФ. «В случае, если этого не делается, принимаются также меры. Это тоже совершенно нормальная практика, которая работает во многих странах», — отметил он.