Изменились правила расчета стажа при назначении пенсий многодетным

Порядок расчета страхового стажа при назначении пенсий многодетным родителям, семьям с близнецами и жителям сельской области изменился в России, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Теперь в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.

Ранее при расчете стажа засчитывалось суммарно не более шести лет отпусков по уходу за ребенком до полутора лет, что соответствует периодам ухода за четырьмя детьми, отмечается в сообщении.

Также нововведения предполагают, что в случае рождения близнецов периоды ухода за каждым из них будут суммироваться при расчете страхового стажа. Например, при уходе за тройней родителю засчитают в стаж 4,5 года отпуска.

В стаж работы в сельской местности теперь также будут включать неограниченное время ухода за детьми до полутора лет. Это расширит право на получение ежемесячной надбавки в 25% от фиксированной выплаты при сельском стаже от 30 лет.