Названы самые популярные российские рок-группы

Группа «Король и шут» возглавила рейтинг самых популярных у россиян отечественных рок-исполнителей, сообщила пресс-служба «Кион Музыка».

В топ также вошли рок-группы Nautilus Pompilius, «Город 312», «Агата Кристи», «Ария», «АукцЫон», Uma2rman, «Чиж & Co» и «Пикник». Рок наиболее популярен в Москве, Иркутске, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке.

Чаще всего россияне слушают такие песни в жанре рок, как «Крылья» (Nautilus Pompilius), «Дорога» («АукцЫон»), «У шамана три руки» («Пикник»), «Земля» («Маша и Медведи»), «Потерянный рай» («Ария»), «Лесник» («Король и Шут»), «Как на войне» («Агата Кристи»).

«Интерес к року сегодня развивается сразу в двух направлениях: слушатели возвращаются к проверенной классике, а зрители — к историям о культовых музыкантах», — говорится в сообщении.