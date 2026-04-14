Названы самые популярные российские рок-группы

Группа «Король и шут»
Фото: 007master / CC0

Группа «Король и шут» возглавила рейтинг самых популярных у россиян отечественных рок-исполнителей, сообщила пресс-служба «Кион Музыка».

В топ также вошли рок-группы Nautilus Pompilius, «Город 312», «Агата Кристи», «Ария», «АукцЫон», Uma2rman, «Чиж & Co» и «Пикник». Рок наиболее популярен в Москве, Иркутске, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке.

Чаще всего россияне слушают такие песни в жанре рок, как «Крылья» (Nautilus Pompilius), «Дорога» («АукцЫон»), «У шамана три руки» («Пикник»), «Земля» («Маша и Медведи»), «Потерянный рай» («Ария»), «Лесник» («Король и Шут»), «Как на войне» («Агата Кристи»).

«Интерес к року сегодня развивается сразу в двух направлениях: слушатели возвращаются к проверенной классике, а зрители — к историям о культовых музыкантах», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Легендарная группа BTS вернется на мировую сцену
Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании
Культовая группа BTS сыграет первый за четыре года концерт
Песни «Агаты Кристи» вернулись на стриминги без некоторых слов
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вэнс заявил о готовности США завершить операцию против Ирана
Флот США
Эксперт объяснил, почему США оказались бессильны перед Ираном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Израилю войной
Нефтяной танкер
Российская нефть стала самой дорогой в мире
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Оппозиция победила на выборах в Венгрии