Эксперт объяснил, почему США оказались бессильны перед Ираном

Иран после начала американо-израильской операции против него взял под контроль стратегический Ормузский пролив, вызвав рост цен на нефть. США, несмотря на свое военное могущество, ничего не могут с этим поделать, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и принялся периодически наносить удары по танкерам, контейнеровозам и другим судам в Персидском заливе. Всего с 28 февраля было поражено 28 судов. Судоходство встало. США и их союзники оказались в тупике, и пока не смогли ответить на вопрос, что делать дальше», — пишет в своей статье для «Известий» эксперт.

По его словам, для разблокирования пролива и сопровождения танкеров США могли бы использовать дорогостоящие (2,5 миллиарда долларов за единицу) эсминцы класса Arleigh Burke. Но есть немалый риск получить иранскую ракету или безэкипажный катер (БЭК) в бок. Американский флот так рисковать не может.

Трамп попробовал собрать коалицию из разных стран, но эта затея провалилась. Европейские государства НАТО отказались первыми (на самом деле им нечего отправлять, даже «владычица морей» Англия уже давно не та). «Азиатским странам, как выяснилось, это тоже не сильно надо», — отметил эксперт.

Пока просматривается один сценарий, который теоритически способен решить проблему блокировки Ормузского пролива, — это десантная операция в районе города Бендер-Аббас для контроля проливной зоны.



«Но полномасштабная десантная операция на берег столь грозного, вооруженного и хорошо мотивированного врага как Иран может привести к большим потерям личного состава ВМС США», — полагает эксперт.