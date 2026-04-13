НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на фисташки взлетели из‑за войны в Иране

Источник:
Bloomberg
289 0
Фото: Kobi Schutz / CC BY-SA 3.0

Конфликт на Ближнем Востоке с участием США, Израиля и Ирана привел к росту цен на фисташки до восьмилетнего максимума.

По данным исследовательского агентства Expana, в марте 0,45 килограмма орехов стоил 4,57 доллара — это самый высокий показатель с мая 2018 года, пишет агентство Bloomberg. Иран — второй по величине в мире производитель фисташек после США.

По данным Министерства сельского хозяйства США, на Иран приходится около 20% мирового производства фисташек и треть их экспорта, а на США — 40% производства и примерно половина глобальных поставок.

Ближневосточный конфликт нарушил цепочки поставок из Ирана на рынке фисташек. Кроме того, урожай 2025 года оказался более скромным, чем ожидалось, а потребительский спрос продолжает расти.

Эксперты отмечают, что потребление этих орехов резко возросло во всем мире с тех пор, как в последние годы стал популярным «дубайский шоколад» с фисташковой начинкой. На этом фоне с 2023 года цены на фисташки выросли примерно на 30%.


Экономика #Торговля
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
Мультимедиа
Топ комментариев

-Керя-

Дружить не будем но скидку дааайте

Egorka72

Рад за Корейцев Южных, печально за нас и за Северных....

pepelmetal

Так рогулям верить - себя не уважать!

vladik81

а почему крошка из шин становится безопасной?)