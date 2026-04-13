НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Названа дата начала приема заявок на новую семейную выплату

Источник:
Sibnet.ru
Многодетная семья
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Соцфонд начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Для получения выплаты родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. Среднедушевой доход семьи заявителей не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Выплата полагается обоим родителям — налоговым резидентам РФ, уплатившим НДФЛ за предыдущий год. Уплаченный налог пересчитают по сниженной ставке 6% и вернут в конце года разницу.

Обратиться за выплатой можно будет через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Социального фонда. При этом выплата не отменяет право на получение других пособий и мер социальной поддержки, отметило ведомство.

SIBNET.RU В MAX


Экономика #Деньги
Обсуждение (0)
Мультимедиа
