Россиян предупредили о штрафах за лебедей из покрышек

Штрафы и даже уголовная ответственность грозят россиянам за украшение клумб у жилых домов покрышками, предупредил руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.

По российскому законодательству покрышки относятся к отходам IV класса опасности, и их складирование на придомовой территории, в том числе в качестве малых архитектурных форм, является несанкционированным размещением отходов, сказал ТАСС Жаров.

По его словам, с 2021 года надзорные органы и суды однозначно трактуют подобные действия как нарушение, если только эти покрышки не были предварительно переработаны в крошку или другой безопасный материал, что в бытовых условиях невозможно. За нарушение по часть 1 статья 8.2 КоАП гражданам грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

По его словам, важно понимать, что ответственность наступает независимо от того, украшают ли эти шины клумбу или просто лежат в куче. Если от шин будет доказан вред окружающей среде или здоровью людей (например, из-за попадания токсичных веществ в почву), наказание могут ужесточить вплоть до административного приостановления деятельности для юрлиц, а в отдельных случаях и уголовной ответственности.



В случае повторного нарушения в течение года штраф составит до 5 тысяч рублей. Эксперт посоветовал не создавать проблем, а сдавать старые покрышки в специализированные пункты.