НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России

Источник:
РБК
369 5
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Соединенные Штаты вложили в НАТО «триллионы долларов», чтобы помочь альянсу защититься от России, и это «нелепо», заявил президент США Дональд Трамп.

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — приводит РБК заявление Трампа.

По его словам, многомиллионные траты США на НАТО будут подвергнуты «серьезному анализу».

В начале апреля Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана, до этого он также пообещал, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в деблокировании Ормузского пролива.

Ранее на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп выразил недовольство членами альянса из-за их отказа участвовать в операции в Иране и дал понять, что рассматривает ответные меры.

Еще по теме
Новый лидер Венгрии выступил за диалог с Путиным
Сын президента Уганды потребовал от Турции «самую красивую» жену
Оппозиция победила на выборах в Венгрии
Путин проведет переговоры с президентом Индонезии 
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Британский министр обороны обратился к Путину
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Обсуждение (5)
Картина дня
Президент США Дональд Трамп
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
Лидер, победившей на выборах в Венгрии партии, Петер Мадьяр
Новый лидер Венгрии выступил за диалог с Путиным
Мухузи Кайнеругаба
Сын президента Уганды потребовал от Турции «самую красивую» жену
Плакат с лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром на выборах в Венгрии
Оппозиция победила на выборах в Венгрии
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
47
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 
23
Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив
23
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
20
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина