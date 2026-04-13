Соединенные Штаты вложили в НАТО «триллионы долларов», чтобы помочь альянсу защититься от России, и это «нелепо», заявил президент США Дональд Трамп.

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — приводит РБК заявление Трампа.

По его словам, многомиллионные траты США на НАТО будут подвергнуты «серьезному анализу».

В начале апреля Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана, до этого он также пообещал, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в деблокировании Ормузского пролива.

Ранее на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп выразил недовольство членами альянса из-за их отказа участвовать в операции в Иране и дал понять, что рассматривает ответные меры.