Новый лидер Венгрии выступил за диалог с Путиным

Новое правительство Венгрии будет вести диалог с президентом Владимиром Путиным, потому что это соответствует национальным интересам страны, заявил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», — приводит РИА Новости заявление Мадьяра.

Он подчеркнул, что не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе. При этом он уточнил, что не желает представлять интересы Киева в этом диалоге.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — отметил Мадьяр.

Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент. После обработки 98,9% голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 138 мест из 199.



Правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Его глава, нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан уже признал поражение.