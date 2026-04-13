НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сын президента Уганды потребовал от Турции «самую красивую» жену

Источник:
Sibnet.ru
510 8
Мухузи Кайнеругаба
Фото: 外務省 / CC BY 4.0

Сын президента Уганды, командующий спецназом страны генерал Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции 1 миллиард долларов и «самую красивую женщину в стране» в жены, иначе отношения между странами будут разорваны.

Кайнеругаба в соцсети X объяснил претензии тем, что, пока Уганда сражалась в Сомали с местными боевиками, Турция воспользовалась ситуацией и занялась выгодными инфраструктурными проектами, строительством портов и аэропорта в Могадишо. Поэтому страна должна выплатить Уганде 1 миллиард долларов в качестве «дивиденда безопасности».

«Помимо миллиарда от Турции, я хочу самую красивую женщину в этой стране — в жены! <…> Для Турции это очень простая сделка: либо они платят, либо я закрываю их посольство здесь. Они могут ответить тем же и закрыть наше посольство в Турции. Нет проблем» — написал он.

В другом посте он добавил, что Уганда заблокирует полеты Turkish Airlines в своем воздушном пространстве и разорвет все дипломатические отношения с Анкарой в течение 30 дней, если требования не будут выполнены. Позднее часть постов была удалена.

Ни Турция, ни официальные представители Сомали не прокомментировали высказывания Кайнеругаби.

Кайнеругаба исповедует христианство. Женат, имеет троих детей. 

Президент Сомали Йовери Кагута Мусевени возглавляет страну с 1986 года. Он один из самых долгоправящих лидеров в мире, пришедший к власти после гражданской войны. Мусевени неоднократно переизбирался на фоне обвинений оппозиции в фальсификациях и подавлении протестов.

Политика #Мир
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Британский министр обороны обратился к Путину
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Обсуждение (8)
