Выжившая на Камчатке туристка рассказала о 30-часовой борьбе

Sibnet.ru
Эвакуация найденных туристов
Фото: © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Выжившая на Авачинском перевале на Камчатке туристка рассказала о походе, в котором погибли двое человек.

Девять туристов 28 марта начали поход в Налычевском парке. 3 апреля из-за конфликта группа разделилась. Двое пошли по сокращенному маршруту, остальные направились к Авачинскому вулкану и попали в непогоду 8 апреля. 10 апреля их обнаружили спасатели. Двое молодых мужчин погибли.

«Поход был просто невероятно красивым и интересным до того рокового момента. Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше шести часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — говорится в сообщении в телеграм-канале «сППУТНИКИ по жизни», который ведет семья Федоровых.

По словам автора, она и ее муж пострадали физически не так сильно, но у нее нет слов, чтобы описать то, что происходит внутри. Также девушка сказала, что в «СМИ пишут полнейший бред». В ответ на комментарий, в котором попросили рассказать правду, чтобы не было домыслов, она отметила, что участники похода разговаривают с правоохранительными органами и близкими.

В первых сообщениях о ЧП была информация, что группа ушла без палатки. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев позже опроверг эти данные: у туристов были палатка, печка и достаточное количество провианта.

