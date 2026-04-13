Оппозиция победила на выборах в Венгрии

Плакат с лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром на выборах в Венгрии
Фото: Elekes Andor / CC BY 4.0

Оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала убедительную победу на выборах в Венгрии. Ее лидер заявлял, что собирается укрепить позиции страны в ЕС и НАТО и собирается разблокировать 90 миллиардов евро на оружие для Украины.

По предварительным данным, «Тиса» получает 138 из 199 мест в Государственном собрании, что обеспечивает ей конституционное большинство.

На митинге по итогам выборов Мадьяр заявил, что его партии удалось сменить «режим Орбана» и «освободить Венгрию». Он призвал прежнее правительство уйти в отставку.

«Результаты выборов болезненны, но очевидны. Я поздравил победившую партию. Мы пока не знаем, что результаты выборов будут означать для судьбы нашей страны и нации, время покажет, но мы будем служить своей стране, даже находясь в оппозиции», — заявил действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Выборы нового премьер-министра состоятся в течение 30 дней.

Топ комментариев

AK47PROSecurity

На самом деле еще ниже. Ер может только недалекий поддерживать

Egorka72

Рад за Корейцев Южных, печально за нас и за Северных....

qseft

Кстати всех с праздником Советской космонавтики,этот провластный ресурс да-же не удосужился поздравить...

MaximKS

да даже если вспышка на Альфа Центавре произойдет, у нас все равно все подоражает