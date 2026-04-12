Колибри разоблачили в шоу «Маска»

Колибри в шоу «Маска» на НТВ
Фото: © кадр из шоу «Маска» на НТВ

Месяц, Лягушка и Колибри попали в номинацию на выбывание в 10-м выпуске седьмого сезона шоу «Маска» на НТВ. Жюри решило раскрыть Колибри и единогласно угадало, кто скрывался под маской.

Зрители спасли Месяца, а члены жюри — Лягушку. Маску сняла Колибри. Филипп Киркоров, Валерия, Региона Тодоренко и Тимур Родригез после последней песни исполнительницы пришли к единогласному мнению, что в костюме прячется заслуженная артистка России Зара. И это оказалось правдой.

В 10-м выпуске также появились две гостевые маски — Сеньор Помидор и Виолончель. Жюри не смогло угадать, что это были певец Артур Пирожков продюсер Иосиф Пригожин.

Теперь в проекте остались всего пять участников-полуфиналистов: Месяц, Бобер, Лягушка, Жираф, Сурикат.

Шоу «Маска» уже покинули Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина), Гиппопотам (Родион Газманов) и Снегирь (Арсений Бородин).

