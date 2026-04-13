НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин проведет переговоры с президентом Индонезии 

Источник:
Sibnet.ru
227 1
Владимир Путин и Прабово Субианто
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин 13 апреля проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщила пресс-служба Кремля.

Субианто прибыл в Россию с рабочим визитом. Ожидается, что лидеры Индонезии и России обсудят углубление российско-индонезийского партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества — энергетический сектор и продовольственная безопасность. В частности, Индонезия рассчитывает подключить Россию к своим проектам по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

Стороны ранее уже обсуждали планы по строительству Россией малых модульных реакторов мощностью 500 МВт в Калимантане и на Суматре, которые позволят Индонезии диверсифицировать традиционные источники энергетики.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Политика #Мир #Россия
Обсуждение (1)
Топ комментариев

AK47PROSecurity

На самом деле еще ниже. Ер может только недалекий поддерживать

Egorka72

Рад за Корейцев Южных, печально за нас и за Северных....

MaximKS

да даже если вспышка на Альфа Центавре произойдет, у нас все равно все подоражает

krasprol

Может быть,когда нибудь,рассчитывает,есть шанс,могут...банальное бла-бла-бла.Производство гелия,его транспортировка...