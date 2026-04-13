Путин проведет переговоры с президентом Индонезии 

Президент Владимир Путин 13 апреля проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, сообщила пресс-служба Кремля.

Субианто прибыл в Россию с рабочим визитом. Ожидается, что лидеры Индонезии и России обсудят углубление российско-индонезийского партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества — энергетический сектор и продовольственная безопасность. В частности, Индонезия рассчитывает подключить Россию к своим проектам по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

Стороны ранее уже обсуждали планы по строительству Россией малых модульных реакторов мощностью 500 МВт в Калимантане и на Суматре, которые позволят Индонезии диверсифицировать традиционные источники энергетики.