Территориальные разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так представитель прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, заявившего, что стороны в мирных переговорах сосредоточены на обсуждении небольших участков земли.

«На данном этапе речь идет о споре по поводу нескольких квадратных километров территории в том или ином направлении», — приводит РБК слова Пескова.

По его словам, «это действительно считанные километры <...>, грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы».

Песков напомнил, что президент Владимир Путин более года назад упоминал об этом, и добавил, что российские войска продолжают продвигаться вперед. После выхода российской армии к границам новых российских регионов начнутся «сложные, скрупулезные, небыстрые переговоры», отметил он.