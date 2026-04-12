Трамп пригрозил Китаю проблемами в случае помощи Ирану

Китай ждут «большие проблемы» в случае поставок вооружений Ирану, заявил президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп.

В ответ на вопрос CNN об информации американской разведки по поводу возможных поставок оружия КНР Ирану глава Белого дома пригрозил, что Пекин столкнется с последствиями, если это произойдет.

«Если Китай это сделает, у него возникнут большие проблемы», — сказал американский лидер.

Также Трамп заявил, что достиг своих целей в ходе военной операции против Ирана, поэтому соглашение об урегулировании конфликта уже не так важно.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявил Соединенные Штаты и Иран не пришли к соглашению на переговорах по мирному урегулированию в Пакистане.