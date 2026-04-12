Минообороны зафиксировало почти 2 тыс. случаев нарушения перемирия

«Всего в период с 16:00 мск 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — сказано в сообщении.

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 9 апреля объявил перемирии в связи с приближающимся православным праздником Пасхи. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу.

Российской армии приказано остановить боевые действия на всех направлениях с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.