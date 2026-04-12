Опубликовано видео приводнения космического корабля Orion

NASA опубликовало видео приводнение посадочной капсулы корабля Orion в Тихом океане после завершения полета вокруг Луны в рамках миссии «Артемида-2».

«Корабль Orion — последняя ничтожная крупинка, оставшаяся от взлетевшей 9 дней назад гигантской ракеты — вернулся на Землю, доставив обратно живыми самую драгоценную часть своего груза: трех мужчин и одну женщину, впервые после перерыва в 54 года облетевших вокруг Луны», — так прокомментировал Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН приводнение капсулы.

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами вернулся на Землю после почти 10 дней в космосе.

Во время миссии экипаж удалился от Земли более чем на 406 тысяч километров — это на 6,6 тысячи километров дальше, чем рекорд миссии «Аполлон-13» в 1970 году.