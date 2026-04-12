НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вэнс заявил о провале переговоров с Ираном

Источник:
РБК
235 1
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: The White House

США «очень четко обозначили» свои «красные линии»: в чем они готовы пойти навстречу, а в чем нет, заявил вице-президент. Однако Иран, по его словам, отказался от этих условий

Соедиенные Штаты и Иран не пришли к соглашению на переговорах по мирному урегулированию в Пакистане, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, поскольку соглашение не было достигнуто», — приводит РБК заявление Вэнса. Он назвал это «плохой новостью» скорее для Ирана, чем для Соединенных Штатов.

По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои «красные линии»: в чем Вашингтон готов пойти навстречу, а в чем нет. «Но они решили не принимать наши условия», — отметил вице-президент.

Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил, что на переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной проблеме, репарациях и отмене санкций. Он назвал их напряженными.

Политика #Мир
Самое популярное
Британский министр обороны обратился к Путину
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Украина приготовилась к удару «Орешника»
Обсуждение (1)
