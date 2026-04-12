Парламентские выборы пройдут в Венгрии 

Sibnet.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Парламентские выборы состоятся в Венгрии в воскресенье, 12 апреля. Главными претендентами на победу являются нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Выборы имеют значение для России — Орбан считается главным союзником Москвы в Евросоюзе и широко известен своей скептической позицией в отношении ЕС. Венгрию 62-летний политик возглавляет уже 16 лет.

Несмотря на обилие противников в Евросоюзе, у Орбана есть и союзники на Западе. Например, нынешнего премьер-министра поддерживают Соединенные Штаты. Также у него хорошие отношения с лидерами Италии и Словакии.

В свою очередь, партия Мадьяра обещает избирателям вернуть Венгрию к проевропейской ориентации, положить конец зависимости от российских энергоносителей, стимулировать экономику.

Кроме двух ведущих партий, существуют еще три объединения, которые также будут бороться за право попасть в парламент. Это «Наша Родина», «Демократическая коалиция» и «Венгерская партия двухвостой собаки», однако их шансы на преодоление 5% барьера минимальны.

