Wildberries запустил автоматизированную выдачу заказов

Источник:
Sibnet.ru
Wildberries запустил новую автоматизированную систему получения заказов в ПВЗ — «смарт-выдачу», сообщила пресс-служба маркетплейса.

Чтобы забрать товар, клиенту достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения через автоматизированную систему, установленную в пункте выдачи. После этого соответствующая ячейка с заказом откроется автоматически.

Для автоматической выдачи подходят товары стоимостью до 50 тысяч рублей включительно. Кроме этого, их размер не должен превышать коробку с гранями 60x40x40 сантиметров.

Пока такой формат заработал в тестовом режиме в десяти пунктах выдачи Wildberries в Москве, в дальнейшем его планируется расширить. В перспективе такие ПВЗ смогут выдавать заказы полностью автоматически, без участия персонала.

