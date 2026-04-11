Южная Корея сделала мобильный интернет бесплатным

Южная Корея ввела всеобщий бесплатный базовый доступ к мобильному интернету — с июня его получат все граждане. Инициативу властей поддержали крупнейшие южнокорейские операторы связи.

Бесплатный мобильный интернет дает безлимитный доступ к загрузкам на скорости 400 Кбит/с после исчерпания лимита основного трафика. Это позволит гражданам страны иметь постоянный доступ к онлайн-услугам.

Правительство перед введением такой меры отметило важность инвестирования в общественное благосостояние, чтобы гарантировать основные права на телекоммуникации для всех граждан. Одновременно операторы модернизируют услуги Wi-Fi в метро и поездах дальнего следования.

Также будут запущены дешевые 5G-тарифы, для пожилых пользователей увеличат пакеты минут и трафика. Взамен власти пообещали операторам финансово поддержать различные исследования в области мобильных сетей.