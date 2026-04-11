Раскрыта причина смерти двух туристов на Камчатке

Причиной смерти двух туристов из Санкт-Петербурга, попавших в пургу на Камчатке, стало переохлаждение, сообщил Следственный комитет России.

Группа из девяти человек отправилась в поход третьей категории сложности на лыжах 28 марта. В походе 3 апреля у них произошел конфликт, участники разделились. Двое остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу.

Связи с ними не было, поэтому 10 апреля началась спасательная операция. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолет МЧС эвакуировал пятерых пострадавших, от переохлаждения умерли два человека 22 и 24 лет, их тела доставлены в Елизово.

Ведомство отмечает, что гибель туристов произошла из-за того, что «должным образом не была оценена погодная и метеорологическая обстановка, не были приняты меры по обеспечению безопасности и не соблюдались установленные требования в ходе прохождения маршрута».

Следователи расследуют уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Выживших туристов допросили, также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Еще по теме
«Ангарский маньяк» снова отправился в колонию
Бывший губернатор Курской области получил 14 лет колонии
Смолов помирился с избитым и заплатил ему 4 млн рублей
Сын Усольцевых пока отказался признать семью умершими
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Украина приготовилась к удару «Орешника»
Президент США Дональд Трамп
США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал соблюдать пасхальное перемирие
Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане
Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
AK47PROSecurity

На самом деле еще ниже. Ер может только недалекий поддерживать

mosquito__2010

признав при этом, что у Лондона нет доказательств того, что подводной инфраструктуре был нанесен какой-либо...

volmen

Настоящие нынешние Российские туристы. Дебил на дебиле, у семи оставшихся без палатки и связи не хватило...

MaximKS

да даже если вспышка на Альфа Центавре произойдет, у нас все равно все подоражает