Раскрыта причина смерти двух туристов на Камчатке

Причиной смерти двух туристов из Санкт-Петербурга, попавших в пургу на Камчатке, стало переохлаждение, сообщил Следственный комитет России.

Группа из девяти человек отправилась в поход третьей категории сложности на лыжах 28 марта. В походе 3 апреля у них произошел конфликт, участники разделились. Двое остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу.

Связи с ними не было, поэтому 10 апреля началась спасательная операция. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолет МЧС эвакуировал пятерых пострадавших, от переохлаждения умерли два человека 22 и 24 лет, их тела доставлены в Елизово.

Ведомство отмечает, что гибель туристов произошла из-за того, что «должным образом не была оценена погодная и метеорологическая обстановка, не были приняты меры по обеспечению безопасности и не соблюдались установленные требования в ходе прохождения маршрута».

Следователи расследуют уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Выживших туристов допросили, также назначены судебно-медицинские экспертизы.