Илон Маск запустит собственный мессенджер XChat

Анонсированный миллиардером Илоном Маском мессенджер XChat получил реальную дату запуска — приложение для iOS выйдет 17 апреля 2026 года, соответствующий анонс появился в App Store.

Новый мессенджер станет частью экосистемы соцсети X и предложит набор функций, ориентированных на безопасность и удобство общения. Среди возможностей XChat — сквозное шифрование переписки, функция запрета скриншотов, межплатформенные звонки.

Примечательно, что XChat поддерживает звонки без необходимости указывать номер телефона, что отличает его от основных конкурентов — в частности, WhatsApp и Telegram. Номер телефона также не требуется для регистрации.

Кроме того, XChat предложит исчезающие сообщения, передачу файлов и поддержку крупных групповых чатов на сотни участников. Подчеркивается, что у мессенджера не будет рекламы, что может стать его дополнительным преимуществом на фоне конкурентов.

Появится ли версия для Android одновременно с версией для iOS или будет выпущена позднее — пока неизвестно.