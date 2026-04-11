Telegram улучшил протокол противодействия цензуре, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы обновили протокол антицензуры Telegram. Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет», — написал он в своем телеграм-канале.

Дуров также пообещал продолжать совершенствовать децентрализованную технологию противодействия цензуре в Telegram, которая делает трафик мессенджера более сложным для обнаружения и блокировки.

Ранее основатель Telegram заявил, что его платформой продолжают ежедневно пользоваться порядка 65 миллионов россиян, при этом 50 миллионов ежедневно отправляют сообщения.