Telegram улучшил протокол противодействия цензуре

Telegram улучшил протокол противодействия цензуре, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы обновили протокол антицензуры Telegram. Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет», — написал он в своем телеграм-канале.

Дуров также пообещал продолжать совершенствовать децентрализованную технологию противодействия цензуре в Telegram, которая делает трафик мессенджера более сложным для обнаружения и блокировки.

Ранее основатель Telegram заявил, что его платформой продолжают ежедневно пользоваться порядка 65 миллионов россиян, при этом 50 миллионов ежедневно отправляют сообщения.

AK47PROSecurity

На самом деле еще ниже. Ер может только недалекий поддерживать

mosquito__2010

признав при этом, что у Лондона нет доказательств того, что подводной инфраструктуре был нанесен какой-либо...

volmen

Настоящие нынешние Российские туристы. Дебил на дебиле, у семи оставшихся без палатки и связи не хватило...

MaximKS

да даже если вспышка на Альфа Центавре произойдет, у нас все равно все подоражает