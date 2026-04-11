Определена дата школьных выпускных

Минпросвещения России выбрало единый день для проведения выпускных вечеров в школах — 27 июня, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Глава ведомства уточнил, что дата носит рекомендательный характер. Цель рекомендации — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны, передает РИА Новости.

Ранее Минпросвещения определило единые дни проведения последнего звонка и выпускного в школах. Согласно информации на сайте ведомства, последний звонок в школах состоится 26 мая.

Ведомство рекомендовало включить в программу последних звонков и выпускных вечеров церемонии поднятия флага России и исполнения гимна, а также чествование многодетных.