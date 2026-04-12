Можно ли получить больничный задним числом

Россияне могут оформить больничный задним числом только при наличии соответствующего решения врачебной комиссии, рассказала медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.

«Оформить больничный задним числом можно, но это не обычная практика: требуется медицинское обоснование и решение комиссии, а не только заключение одного врача», — объяснила юрист в беседе с ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как проверить трудовой стаж через «Госуслуги»

Согласно действующим нормам, лечащий врач не имеет права единолично выписывать или продлевать документ за уже прошедший период.

По словам эксперта, такая процедура применяется в исключительных случаях. Например, если гражданин обратился за помощью с задержкой или медик посетил пациента на дому, но состояние здоровья человека требует подтверждения нетрудоспособности с более ранней даты.