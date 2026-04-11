Путин поручил проработать новый налог на сверхприбыль

Власти обсуждают возможность начислить налог на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20%, соответствующее поручение ведомствам дал президент Владимир Путин.

Речь идет о возможности взимания налога с суммы превышения прибыли компании за 2025 год над средней прибылью в 2018–2019 годах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Впервые налог на сверхприбыль ввели в 2023 году — как разовый сбор с крупного бизнеса.

Он был введен законом № 414-ФЗ для пополнения федерального бюджета. Тогда ставка налога формально составила 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018–2019 годы.

Однако на практике налог оказался вдвое меньше, так как подавляющее большинство компаний воспользовалось возможностью перечислить обеспечительный платеж заранее, тем самым снизив эффективную ставку до 5%. В итоге бюджет получил 318,8 миллиарда рублей.

Первый налог на сверхприбыль не касался компаний нефтегазового сектора и угольщиков. При этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее заявил, что условий для введения налога на сверхприбыль для российских компаний сейчас нет.