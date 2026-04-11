Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане

Космический корабль Orion лунной миссии Artemis II успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего, сообщила пресс-служба NASA.

Капсула с экипажем из четырех астронавтов спустилась на воду с помощью парашютов, после чего участников миссии оперативно доставили на борт спасательного судна ВМС США для медицинского осмотра.

Отмечается, что все четыре члена экипажа корабля Orion находятся в отличном состоянии. Президент США Дональд Трамп поздравил астронавтов и анонсировал скорую встречу с ними в Белом доме.

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, полет стал первым выходом людей за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года.

Астронавты NASA Рид Уайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли.