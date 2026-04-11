Стартуют мирные переговоры Ирана и США

Sibnet.ru
Исламабад
Фото: Shubert Ciencia / CC BY 2.0

Мирные переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде начнутся в субботу, 11 апреля.

Американская переговорная группа уже вылетела в столицу Пакистана для проведения переговоров с иранской делегацией, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Президент США Дональд Трамп направил для переговоров команду во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Перед стартом переговоров было объявлено двухнедельное перемирие.

Ожидается, что в состав иранской делегации войдут секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Багер Зольгадр, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи.

Вэнс перед началом диалога отметил, что суть возможной сделки — прекращение огня. При этом он увязал соблюдение возможного перемирия с обеспечением свободного судоходства через Ормузский пролив, который был перекрыт Тегераном после начала конфликта.

Кроме этого, Вашингтон намерен добиваться от Тегерана передачи ядерных материалов и полного прекращения обогащения урана. В обмен Соединенные Штаты могут снять с Ирана санкции.

