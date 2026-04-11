Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Лунный корабль Orion упадет в океан

Sibnet.ru
Космический корабль Orion лунной миссии Artemis II завершил корректирующий маневр для возвращения на Землю и вышел на заданную траекторию посадки, сообщило NASA. Приводнение капсулы в Тихом океане ожидается рано утром 11 апреля.

Космический корабль Orion лунной миссии Artemis II
Космический корабль Orion лунной миссии Artemis II
Фото: © NASA

Для коррекции траектории на корабле включили двигатели — всего на 15 секунд. Это необходимо, чтобы капсула с астронавтами вошла в атмосферу под правильным углом и приземлилась в заданном районе Тихого океана.

Основная часть полета проходит по свободной траектории, без постоянных маневров. Операцию по поиску и спасению экипажа после приводнения будет обеспечивать десантный транспортный корабль ВМС США.

У этого корабля есть затопляемая палуба с погружаемой в воду кормой, что позволяет высадочным катерам и амфибиям выходить прямо из внутреннего отсека. Ожидается, что это ускорит работу по подъему из воды капсулы с астронавтами.

Согласно расчетам, посадка Orion ожидается 11 апреля в 03.07 по московскому времени. При входе в атмосферу скорость капсулы превысит 11 километров в секунду. Корабль должен приводниться в Тихом океане у берегов города Сан-Диего на юге штата Калифорния.

На борту Orion находятся астронавты NASA Рид Уайсмен, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен. В ходе миссии они облетели Луну, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли.

