Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина

Показатель одобрения деятельности Владимира Путина за прошлую неделю сократился до 67,8%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Это на 2,3% ниже предыдущего значение. Показатель стал самым низким с начала конфликта на Украине в 2022 году. В течение четырех лет рейтинг Путина не опускался ниже 70%. Уровень доверия также снизился — до 73,8%.

Уровень положительной оценки работы правительства с 30 марта по 5 апреля упал на 0,8 процентных пункта — до 40,3%, при этом показатель оценки премьера Михаила Мишустина на этом фоне вырос — до 45,1%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» упал за прошлую неделю на 0,6 процентных пункта — до 29,7%, это антирекорд. При этом уровень поддержки партии «Новые люди» вырос до 12,3%, что стало максимальным показателем текущего года, свидетельствуют данные ВЦИОМ.