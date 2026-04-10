НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина

Источник:
Sibnet.ru
265 1
Прямая линия президента Владимира Путина в 2025 году
Фото: © пресс-служба президента РФ

Показатель одобрения деятельности Владимира Путина за прошлую неделю сократился до 67,8%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Это на 2,3% ниже предыдущего значение. Показатель стал самым низким с начала конфликта на Украине в 2022 году. В течение четырех лет рейтинг Путина не опускался ниже 70%. Уровень доверия также снизился — до 73,8%.

Уровень положительной оценки работы правительства с 30 марта по 5 апреля упал на 0,8 процентных пункта — до 40,3%, при этом показатель оценки премьера Михаила Мишустина на этом фоне вырос — до 45,1%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» упал за прошлую неделю на 0,6 процентных пункта — до 29,7%, это антирекорд. При этом уровень поддержки партии «Новые люди» вырос до 12,3%, что стало максимальным показателем текущего года, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Политика #Россия
Топ комментариев

Morya4ok22rus

Знаем мы, как он стал самым популярным)))

mosquito__2010

признав при этом, что у Лондона нет доказательств того, что подводной инфраструктуре был нанесен какой-либо...

Wolf Hound

А цены на всё вокруг выросли раз в 5 больше за это время.

kaisesq

Наведите порядок уберите (халявщиков) в 10 субподрядов. крохи строителям доходят. Поэтому кстати и нужны...