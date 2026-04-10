Сервис «VK Видео» запустил премиум‑подписку

ервис «VK Видео» запустил платную премиальную подписку для пользователей, сообщила пресс-служба компании.

Теперь пользователи могут смотреть видео без рекламы в веб-версии, мобильном приложении и Smart TV за 299 рублей в месяц. Доплатив 100 рублей, можно распространить подписку на «VK Музыку».

Подключение подписки, управление ею и отключение доступны в настройках пользовательского профиля мобильного приложения и Smart TV, а также на сайте и в приложении «ВКонтакте». Сервисами также можно продолжать пользоваться бесплатно с рекламой.

Платформа в дальнейшем собирается расширить возможности подписки «VK Видео Премиум», добавив дополнительные сервисы и опции, отмечается в сообщении.

Сервис «VK Видео» был официально запущен в октябре 2021 года, отдельное приложение «VK Видео» появилось в сентябре 2023 года.