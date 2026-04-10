Внука писателя Алексея Толстого объявили иноагентом

Минюст объявил иноагентом филолога и историка Ивана Толстого, внука писателя Алексея Толстого, сообщила пресс-служба ведомства.

Внук Алексея Толстого распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, а также выступал против спецоперации на Украине и участвовал в распространении материалов нежелательных организаций, отмечается в сообщении.

Объявленный иноагентом Иван Толстой родился в 1958 году в Ленинграде. Он является автором семи книг, две из которых посвящены роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Сейчас Толстой живет за границей.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году на фоне массовых протестов в стране. Минюст традиционно обновляет реестр иностранных агентов еженедельно, по пятницам.