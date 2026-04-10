Wildberries уравняет права российских и китайских продавцов

Группа РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) объявила о внедрении единых условий работы для российских и зарубежных продавцов с 25 мая 2026 года.

Среди изменений, для китайских и российских предпринимателей будут выровнены комиссии с продаж по категориям товаров, внедрены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения для повышения эффективности продаж, приводит «Коммерсантъ» сообщение.

Как считают в компании, изменения направлены на повышение прозрачности и предсказуемости ведения бизнеса, а также обеспечение равных конкурентных условий для всех участников и позволит обеспечить честную конкуренцию и равные возможности для продавцов.

В марте 2026 года ФАС потребовала от Wildberries и Ozon скорректировать условия работы для предпринимателей. По мнению ведомства, размер комиссии создает невыгодные условия для осуществления предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без получения их надлежащего согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей.