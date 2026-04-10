Дуров назвал шифрование WhatsApp крупнейшим мошенничеством

Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в обмане миллиардов пользователей.

Дуров опубликовал скриншот статьи, в которой говорилось о коллективном иске пользователей. Истцы заявили, что сотрудники Meta, консалтинговой и технологической фирмы Accenture и, возможно, третьи стороны могут получать доступ к перепискам пользователей.

«"Шифрование" WhatsApp может оказаться крупнейшим мошенничеством в истории — оно обмануло миллиарды пользователей», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, «несмотря на свои заявления, оно [приложение WhatsApp] читает сообщения пользователей и предоставляет их третьим сторонам».

Ранее Дуров заявлял, что глава Meta Марк Цукерберг насмехается над пользователями, которые доверили ему свои данные.

Обсуждение (2)
Morya4ok22rus

Знаем мы, как он стал самым популярным)))

mosquito__2010

признав при этом, что у Лондона нет доказательств того, что подводной инфраструктуре был нанесен какой-либо...

Wolf Hound

А цены на всё вокруг выросли раз в 5 больше за это время.

_ASUS__

не может быть ... какой кошмар ... ха ха ха ха 🤣