Основатель Telegram Павел Дуров обвинил WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в обмане миллиардов пользователей.

Дуров опубликовал скриншот статьи, в которой говорилось о коллективном иске пользователей. Истцы заявили, что сотрудники Meta, консалтинговой и технологической фирмы Accenture и, возможно, третьи стороны могут получать доступ к перепискам пользователей.

«"Шифрование" WhatsApp может оказаться крупнейшим мошенничеством в истории — оно обмануло миллиарды пользователей», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, «несмотря на свои заявления, оно [приложение WhatsApp] читает сообщения пользователей и предоставляет их третьим сторонам».



Ранее Дуров заявлял, что глава Meta Марк Цукерберг насмехается над пользователями, которые доверили ему свои данные.