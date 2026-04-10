«Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате

Шествие «Бессмертного полка» пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

«Акции "Бессмертный полк", где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме», — приводит РИА Новости слова Новикова.

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.

В 2022-м шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м — в смешанном формате, а в 2024-м — виртуально. Участники мероприятия могут внести данные в онлайн-базу ветеранов, а также в проект «Стена памяти» с фотографиями героев войны.

