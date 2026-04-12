Каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу

Врач аллерголог Екатерина Андреева предупредила людей, страдающих от полиноза, о риске перекрестной аллергии при употреблении ряда продуктов во время цветения растений.

У людей с поллинозом контакт с пыльцой вызывает аллергическую реакцию — зуд кожи и слизистых, чихание, высыпаний на коже, отеки, затрудненное дыхание. Но эта реакция у них может быть вызвана некоторыми продуктами, имеющими схожие с пыльцой белки, пояснила Андреева в интервью «Газете.ру».

«Например, пациенты с выявленной аллергией к злаковым травам могут отмечать симптомы со стороны глаз и дыхательной системы в первую половину лета в средней полосе России, а также пищевые реакции к пищевым злакам и к алкоголю на основе злакового сырья, к ананасам, персикам, арахису и меду», — рассказала врач.

Вторая половина лета, по ее словам, «ассоциирована с цветением сорных трав, перекрестных к бобовым, бахчевым культурам: арбуз, дыня, тыква, а также к кабачкам и баклажанам, подсолнечнику, капуста».



«"Летние" пациенты могут отмечать, что аллергенные продукты переносятся хуже после термической обработки. Белки, содержащиеся в них, термостабильны: после термической обработки они сохраняют свои аллергенные свойства, а в некоторых случаях они даже усиливаются», — заключила Андреева.