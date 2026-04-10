Кремль назвал условие для примирения с Украиной

Мир на Украине может наступить уже сегодня, если украинский президент Владимир Зеленский примет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения, об этом уже говорилось неоднократно», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

Он отметил, что Россия хочет устойчивого мира. «Как мы неоднократно говорили, и как говорил президент [России Владимир] Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира», — сказал Песков.



Путин накануне объявил пасхальное перемирие с 16. 00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам дан приказ остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника.