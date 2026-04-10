Volga показала компактный кроссовер K40

Автомобильный бренд Volga официально анонсировал третью модель — «выразительный, инновационный и практичный» кроссовер K40, сообщила пресс-служба

«Рельефные линии кузова в сочетании с фирменной решеткой и узкой светодиодной оптикой производят впечатление сдержанной силы и безупречного вкуса», — говорится в описании автомобиля.

Линейка силовых агрегатов представлена двумя турбированными двигателями:

1,5 литра / 147 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач (7DCT) и передним приводом;

2 литра / 200 лошадиных сил в сочетании с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (8AT) и полным приводом.





Среди оснащения: двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с 11 динамиками, датчики дождя и света, камера кругового обзора, функции автоматического торможения и удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков, автоматическое переключение с дальнего света на ближний и другое оборудование.

Volga K40 появится в продаже у официальных дилеров летом 2026 года. Тогда же обнародуют цены.

Это третья модель новоиспеченного бренда, за ней скрывается Geely Atlas четвертого поколения. Также в линейке будут кроссовер Volga K50 и седан Volga С50.