Встреча Трампа с генсеком НАТО вылилась в «поток оскорблений»

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте за закрытыми дверями в агрессивной форме выразил недовольство членами альянса из-за отказа от участия в операции в Иране, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Встреча сразу «пошла наперекосяк», рассказал один из источников. «Разговор был не чем иным, как потоком оскорблений», — сказал он, добавив, что Трамп, «угрожал сделать практически все что угодно».

Другой источник считает, что встреча дала возможность президенту США «выпустить пар». «Сейчас все еще неспокойное время, но альянсу повезло, что Рютте оказался там именно в этот момент», — отметил он.



На встрече Трамп дал понять, что хочет от союзников по НАТО конкретных действий, направленных на скорейшее открытие Ормузского пролива, движение по которому ограничил Иран после начала американо-израильской военной операции, уточнили источники.