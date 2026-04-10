НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Встреча Трампа с генсеком НАТО вылилась в «поток оскорблений»

Источник:
Politico
245 4
Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте за закрытыми дверями в агрессивной форме выразил недовольство членами альянса из-за отказа от участия в операции в Иране, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Встреча сразу «пошла наперекосяк», рассказал один из источников. «Разговор был не чем иным, как потоком оскорблений», — сказал он, добавив, что Трамп, «угрожал сделать практически все что угодно».

Другой источник считает, что встреча дала возможность президенту США «выпустить пар». «Сейчас все еще неспокойное время, но альянсу повезло, что Рютте оказался там именно в этот момент», — отметил он.

На встрече Трамп дал понять, что хочет от союзников по НАТО конкретных действий, направленных на скорейшее открытие Ормузского пролива, движение по которому ограничил Иран после начала американо-израильской военной операции, уточнили источники.

Еще по теме
Кремль назвал условие для примирения с Украиной
Рябков заявил об отказе России уходить из Западного полушария
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Путин объявил пасхальное перемирие
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
Британский министр обороны обратился к Путину
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Morya4ok22rus

Знаем мы, как он стал самым популярным)))

mosquito__2010

признав при этом, что у Лондона нет доказательств того, что подводной инфраструктуре был нанесен какой-либо...

krasprol

Бред какой-то... И такие люди "сочиняют" нам законы...?

Wolf Hound

А цены на всё вокруг выросли раз в 5 больше за это время.