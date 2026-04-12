The Spectator констатировал распад НАТО

НАТО трещит по швам не из-за президента США Дональда Трампа, а из-за накопленных десятилетиями противоречий, пишет в редакционной статье британский журнал The Spectator.

«Нынешний кризис НАТО — это следствие его постепенного структурного разрушения, которое продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Этот кризис также связан с неспособностью альянса идти в ногу с быстро развивающимся многополярным миром», — отмечает издания

Авторы статьи отмечают, что изначальный смысл создания НАТО был простым — защита от Советского Союза. Угроза была реальной, потому объединила различные интересы. Но она исчезла в 1991 году, а альянс остался.

«Для этого ему пришлось найти новую цель. НАТО начало расширяться на восток, а затем и по всему миру. <…> Альянс, который должен постоянно придумывать себе новых врагов, чтобы оправдать свое существование, погряз во внутренних проблемах», — констатирует издание.

Трамп лишь ускорил распад структуры, которая уже давно движется к краху, заключили авторы материала.